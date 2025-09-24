Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Aquidauana e região

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 32 vagas de emprego disponíveis nesta quarta- feira (24), distribuídas entre oportunidades locais, regionais e na área rural.



Em Aquidauana e Anastácio, são 15 vagas: 8 para auxiliar de linha de produção, 2 para atendente de conveniência, 2 para garçom, além de 1 vaga para mecânico de amortecedores, 1 para padeiro e 1 para vendedor interno.



Na região e área rural, estão abertas 17 vagas: 6 para auxiliar de cozinha, 5 para campeiro na pecuária, 2 para cozinheiro geral, 2 para merendeiro, 1 para marceneiro e 1 para trabalhador agropecuário em geral. Também há vaga para trabalhador rural.



O atendimento na Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os interessados podem buscar informações iniciais pelos telefones (67) 3241-5652 e 3241-8867, mas é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida.



As vagas podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!