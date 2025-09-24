Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Aquidauana e região

São diversas vagas de trabalho nesta quarta-feira
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 32 vagas de emprego disponíveis nesta quarta- feira (24), distribuídas entre oportunidades locais, regionais e na área rural.
Em Aquidauana e Anastácio, são 15 vagas: 8 para auxiliar de linha de produção, 2 para atendente de conveniência, 2 para garçom, além de 1 vaga para mecânico de amortecedores, 1 para padeiro e 1 para vendedor interno.
Na região e área rural, estão abertas 17 vagas: 6 para auxiliar de cozinha, 5 para campeiro na pecuária, 2 para cozinheiro geral, 2 para merendeiro, 1 para marceneiro e 1 para trabalhador agropecuário em geral. Também há vaga para trabalhador rural.
O atendimento na Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os interessados podem buscar informações iniciais pelos telefones (67) 3241-5652 e 3241-8867, mas é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida.
As vagas podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
