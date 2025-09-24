Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:23

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades de emprego disponíveis em Aquidauana e região

São diversas vagas de trabalho nesta quarta-feira

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 07:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 32 vagas de emprego disponíveis nesta quarta- feira (24), distribuídas entre oportunidades locais, regionais e na área rural.

Em Aquidauana e Anastácio, são 15 vagas: 8 para auxiliar de linha de produção, 2 para atendente de conveniência, 2 para garçom, além de 1 vaga para mecânico de amortecedores, 1 para padeiro e 1 para vendedor interno.

Na região e área rural, estão abertas 17 vagas: 6 para auxiliar de cozinha, 5 para campeiro na pecuária, 2 para cozinheiro geral, 2 para merendeiro, 1 para marceneiro e 1 para trabalhador agropecuário em geral. Também há vaga para trabalhador rural.

O atendimento na Casa do Trabalhador ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os interessados podem buscar informações iniciais pelos telefones (67) 3241-5652 e 3241-8867, mas é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida.

As vagas podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

LUTO

Identificado piloto vítima de queda de avião no Pantanal em Aquidauana (MS)

Tragédia

Queda de avião no Pantanal de Aquidauana (MS) deixa três mortos

De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem

Concurso de 2023

Prefeitura de Aquidauana convoca solenidade de posse de aprovados em concurso

Publicidade

ABIMC

Centro de Convivência de Idosos tem café da manhã especial em Aquidauana

ÚLTIMAS

Teste

Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

Teste será no sábado, às 14h

Cidades

Miranda organiza o "Dia da Agraer em Ação"

Reunião na Câmara Municipal alinhou ações para o evento

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo