Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

Casa do Trabalhador de Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira para moradores de Aquidauana e Anastácio. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) e também postos regionais na zona rural e em outras cidades.
Vagas disponíveis
Vagas gerais:
01 Atendente balconista
01 Atendente de lanchonete
05 Auxiliar de linha de produção
01 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheira de restaurante
01 Farmacêutico
01 Vendedor interno
Vagas PCD:
01 Jardineiro
01 Trabalhador rural
Vagas regionais (zona rural/outras cidades):
01 Auxiliar de cozinha
01 Campeiro – na pecuária
01 Trabalhador rural
De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador, sem aviso prévio.
Como concorrer
Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652. O atendimento telefônico é destinado exclusivamente para consulta sobre a disponibilidade da vaga desejada.
Para efetivar a candidatura, é obrigatório comparecer pessoalmente à unidade, onde o trabalhador deverá atualizar o cadastro e passar por uma verificação de perfil conforme a vaga pretendida.
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
