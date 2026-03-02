Acessibilidade

02 de MarÃ§o de 2026 • 09:07

Oportunidade

Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

HÃ¡ oportunidades para pessoas com deficiÃªncia (PCD)

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 02/03/2026 Ã s 07:47

Atualizado em 02/03/2026 Ã s 07:49

Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com oportunidades de emprego abertas nesta segunda-feira para moradores de Aquidauana e Anastácio. As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCD) e também postos regionais na zona rural e em outras cidades.

Vagas disponíveis

Vagas gerais:

01 Atendente balconista

01 Atendente de lanchonete

05 Auxiliar de linha de produção

01 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira de restaurante

01 Farmacêutico

01 Vendedor interno

Vagas PCD:

01 Jardineiro

01 Trabalhador rural

Vagas regionais (zona rural/outras cidades):

01 Auxiliar de cozinha

01 Campeiro – na pecuária

01 Trabalhador rural

De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador, sem aviso prévio.

Como concorrer

Para obter mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652. O atendimento telefônico é destinado exclusivamente para consulta sobre a disponibilidade da vaga desejada.

Para efetivar a candidatura, é obrigatório comparecer pessoalmente à unidade, onde o trabalhador deverá atualizar o cadastro e passar por uma verificação de perfil conforme a vaga pretendida.

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

