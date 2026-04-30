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Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana para o último dia de abril

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 08:03

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Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana atualizou seu quadro de vagas de emprego, oferecendo dezenas de oportunidades para quem busca recolocação profissional ou primeiro emprego. As posições estão distribuídas entre funções locais (em Aquidauana e Anastácio) e regionais (área rural e outras cidades), além de vagas exclusivas para jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Vendedor porta a porta

Vagas jovem aprendiz

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas PCD (pessoas com deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (rural/outras cidades)

- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas

Como se candidatar

Por telefone, a Casa do Trabalhador informa apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador precisa comparecer presencialmente à unidade, portando documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível), a fim de atualizar o cadastro e passar pela verificação de perfil.

A orientação do órgão é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Por isso, recomenda-se agilidade no atendimento presencial.

Contato para informações: Casa do Trabalhador de Aquidauana – (67) 3241-5652. Endereço: Rua Estevão Alves Corrêa, 1895 – Bairro Alto, Aquidauana. Atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 13h.

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