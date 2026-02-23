Confira as vagas da Casa do Trabalhador desta segunda

As oportunidades contemplam candidatos de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais destinadas à zona rural e a outros municípios.
Casa do Trabalhador de Aquidauana
A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta semana uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para trabalhadores da região. As oportunidades contemplam candidatos de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais destinadas à zona rural e a outros municípios.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
Entre as oportunidades para atuação local estão:
01 vaga para açougueiro
01 vaga para atendente balconista
05 vagas para auxiliar de linha de produção
01 vaga para carregador e descarregador de caminhões
01 vaga para cozinheira
01 vaga para farmacêutico
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
01 vaga para jardineiro
01 vaga para trabalhador rural
Vagas regionais (zona rural/outras cidades)
01 vaga para auxiliar de cozinha
03 vagas para garçom
01 vaga para técnico de enfermagem
01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente
De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador, sem aviso prévio.
Como concorrer
Para obter informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652. O atendimento telefônico é destinado apenas à consulta sobre a disponibilidade da vaga desejada.
Para efetivar a candidatura, é obrigatório comparecer pessoalmente à unidade, onde o trabalhador deverá atualizar o cadastro e passar por uma verificação de perfil conforme a vaga pretendida.
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.
Futebol
A partida será às 16 horas e torcedores que forem ao estádio vestindo a camisa do CRA também pagam meia-entrada
Perigo
Carro pegou fogo na estrada de acesso à Baía Negra
Luto
Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens, lembrando de Adão como um homem de fé, dedicado à família e orgulhoso de suas origens
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS