Confira as vagas da Casa do Trabalhador desta segunda

Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta semana uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para trabalhadores da região. As oportunidades contemplam candidatos de Aquidauana e Anastácio, além de vagas regionais destinadas à zona rural e a outros municípios.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

Entre as oportunidades para atuação local estão:

01 vaga para açougueiro

01 vaga para atendente balconista

05 vagas para auxiliar de linha de produção

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões

01 vaga para cozinheira

01 vaga para farmacêutico

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

01 vaga para jardineiro

01 vaga para trabalhador rural

Vagas regionais (zona rural/outras cidades)

01 vaga para auxiliar de cozinha

03 vagas para garçom

01 vaga para técnico de enfermagem

01 vaga para trabalhador de pecuária polivalente

De acordo com a Casa do Trabalhador, as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador, sem aviso prévio.

Como concorrer

Para obter informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3241-5652. O atendimento telefônico é destinado apenas à consulta sobre a disponibilidade da vaga desejada.

Para efetivar a candidatura, é obrigatório comparecer pessoalmente à unidade, onde o trabalhador deverá atualizar o cadastro e passar por uma verificação de perfil conforme a vaga pretendida.

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.