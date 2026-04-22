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Oportunidades

Confira as vagas de emprego desta quarta na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Entre as ofertas estão: atendente de loja, serralheiro, carregador e garçom

Da redação

Publicado em 22/04/2026 às 08:23

Atualizado em 22/04/2026 às 08:26

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Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou uma nova lista de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação do empregador.

As oportunidades para atuação na região incluem:
- Atendente de lojas (01 vaga)
- Auxiliar de estoque (01 vaga)
- Auxiliar de limpeza (02 vagas)
- Auxiliar de linha de produção (05 vagas)
- Auxiliar de padeiro (02 vagas)
- Camareira de hotel (01 vaga)
- Carregador e descarregador de caminhões (01 vaga)
- Desenvolvedor de internet/técnico (01 vaga)
- Garçom (01 vaga)
- Serralheiro (01 vaga)

Vagas Jovem Aprendiz

O programa Jovem Aprendiz oferece 16 vagas para auxiliar de linha de produção, voltadas a jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho com capacitação e experiência profissional.

O município também dispõe de vagas afirmativas para pessoas com deficiência:
- Repositor de mercadorias (03 vagas)

Para trabalhadores disponíveis para atuar fora do município ou na zona rural, as oportunidades são:
- Campeiro na pecuária (03 vagas)
- Caseiro (02 vagas)
- Cozinheiro geral (01 vaga)

Veja os detalhes sobre como concorrer:

A Casa do Trabalhador informa que o atendimento por telefone é realizado exclusivamente para consultar se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e passar por verificação de perfil em relação à vaga pretendida.

A unidade está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no bairro Alto, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

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