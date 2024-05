Confira as vagas de emprego disponíveis em Aquidauana e região

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

À procura de uma nova oportunidade de trabalho? Confira as vagas atualizadas em 03/05/2024 para Aquidauana, Anastácio e região:

Vagas Locais (Aquidauana/Anastácio):



- 01 Ajudante de mecânico

- 01 Analista contábil

- 01 Analista PCP (Planejamento e Controle de Produção)

- 01 Assistente administrativo

- 02 Atendente balconista

- 01 Auxiliar de almoxarifado

- 08 Auxiliar de linha de produção

- 03 Auxiliar de descarga de carvão

- 02 Borracheiro

- 01 Carregador (veículos)

- 01 Classificador de sucata

- 01 Empacotador de carvão

- 01 Encanador

- 01 Mecânico de automóveis (A)

- 03 Operador de movimentação e armazenamento de carga

- 01 Selecionador de sucatas

- 01 Serviços gerais em Floricultura

- 01 Técnico de suporte de TI (Tecnologia da Informação)

- 01 Vendedor (Floricultura)

Vagas Regionais (Rural/Outras cidades):



- 01 Borracheiro

- 01 Campeiro

- 01 Caseiro

- 01 Empregado doméstico nos serviços gerais

- 01 Ajudante florestal

Serviço – Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone da Casa do Trabalhador: 3241-5652. Lembramos que a Casa do Trabalhador informará por telefone apenas sobre a disponibilidade das vagas. Caso haja interesse, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação de perfil em relação à vaga.

Não perca tempo! Aproveite as oportunidades e dê um novo passo em sua carreira. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00 h.