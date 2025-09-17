Confira as vagas de emprego disponíveis em Aquidauana e região

São várias oportunidades de trabalho nesta quarta-feira
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A quarta-feira (16) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 40 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, empacotador, cozinheira, entre outras.
A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
