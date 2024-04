Confira as vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta-feira

Confira as vagas

Vagas de trabalho atualizadas em 10/04/2024



VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):



01 Açougueiro

01 Analista contábil

01 Analista PCD

02 Atendente balconista

01 Auxiliar de almoxarifado

08 Auxiliar de linha de produção

03 Auxiliar de limpeza

02 Pedreiro

0101 Azulejista

01 Carpinteiro

01 Classificador de sucata

04 Descarregador de caminhão

01 Eletricista

02 Empregada doméstica

01 Encanador

01 Mecânico de automóveis

03 Operador de movimentação de carga

02 Operador de pá carregadeira

01 Supervisor de produção

01 Técnico eletromecânico

01 Vendedor de serviços





VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)



02 Apontador

01 Camareira de hotel

01 Borracheiro

01 Torneiro mecânico

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

03 Viveirista florestal





Informações das vagas de trabalho por telefone:



A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo: MS Contrata + e ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.



Importante:

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 07:00 as 13:00 h.