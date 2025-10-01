Acessibilidade

01 de Outubro de 2025 • 11:11

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de emprego em Aquidauana no primeiro dia de outubro

Há diversas oportunidades

Redação

Publicado em 01/10/2025 às 08:00

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta no primeiro dia de outubro de 2025, mais de 30 vagas de emprego na cidade e região.

O local atende na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto na cidade.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural

2
Entre em nosso grupo