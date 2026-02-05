Acessibilidade

05 de Fevereiro de 2026 • 16:12

Confira as vagas de emprego na Casa do Trabalhador para esta sexta-feira

A lista destaca a variedade de setores com demanda, incluindo hotelaria, restaurantes e agropecuária

Da redação

Publicado em 05/02/2026 às 09:12

Atualizado em 05/02/2026 às 09:14

O órgão também listou vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD), nas funções de Jardineiro e Trabalhador Rural / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou uma nova lista de oportunidades de emprego para a região. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de qualificação, tanto para os municípios de Aquidauana e Anastácio quanto para áreas rurais e outras cidades da região.

Para as cidades de Aquidauana e Anastácio, estão disponíveis postos para Açougueiro, Assistente Administrativo, Atendente Balconista, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar em Saúde Bucal, Cozinheira e Farmacêutico. O órgão também listou vagas específicas para Pessoas com Deficiência (PCD), nas funções de Jardineiro e Trabalhador Rural.

Para atuação em outras localidades e na zona rural, há oportunidades para Auxiliar de Cozinha, três vagas para Camareira de Hotel, duas para Cozinheira de Restaurante, três para Garçom e uma para Trabalhador de Pecuária Polivalente. A lista destaca a variedade de setores com demanda, incluindo hotelaria, restaurantes e agropecuária.

Os interessados podem obter informações sobre a disponibilidade das vagas pelo telefone 3241-5652. O atendimento telefônico ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A Casa do Trabalhador informa que só poderá confirmar se uma vaga específica ainda está disponível ou não através desse contato.

Caso a vaga esteja disponível e haja interesse, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar seu cadastro. Nessa etapa, o perfil profissional do trabalhador será verificado em relação aos requisitos da vaga em questão.

A Casa do Trabalhador ressalta que o mercado é dinâmico e as oportunidades podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador. Por isso, recomenda-se que os candidatos procurem as informações com brevidade e mantenham seus dados cadastrais sempre atualizados para não perderem chances de colocação profissional.

