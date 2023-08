Confira as vagas de emprego para esta terça-feira em Aquidauana

Confira as oportunidades de trabalho

Terça-feira também é dia de procurar emprego. Para quem está necessitando de uma colocação no mercado, a Casa do Trabalhador é o principal meio de auxílio.

Veja abaixo como funciona:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Atendente balconista

01 Auxiliar de funileiro

01 Cobrador externo

01 Churrasqueiro/Assador

02 Encarregado de seção de controle de produção

01 Mecânico de oficina (linha pesada)

01 Moleiro

01 Motorista de ônibus rodoviário

01 Motorista de caminhão (CNH D)

01 Serralheiro

01 Soldador de oficina mecânica (linha pesada)

01 Técnico em segurança do trabalho

01 Vendedor pracista

VAGAS ESPECÍFICAS PARA PCD (Pessoas com Deficiências)

01 Analista de contabilidade

01 Assistente administrativo

01 Assistente de compras

01 Assistente de contabilidade





VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Auxiliar de cozinha

01 Ajudante de Reflorestamento

01 Auxiliar de almoxarifado

02 Auxiliar de conservação de vias permanentes

05 Auxiliar de linha de produção

01 Braçal

01 Caseiro

03 Camareira de Hotel

03 Campeiro (solteiro)

01 Cozinheira Geral

01 Empregado doméstico

01 Motorista de caminhão categoria D

01 Motorista de caminhão-betoneira

02 Pedreiro

02 Trabalhador rural

02 Tratorista Agrícola CNH B





SERVIÇO – A Casa do Trabalhador informará por telefone somente se a vaga de seu interesse está disponível ou não. Caso o trabalhador tenha interesse em alguma das vagas, é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo: MS Contrata + e ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

Importante:

Horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7 às 13 horas. O telefone da Casa do Trabalhador é o 3241-5652.