16 de Setembro de 2025 • 11:16

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana e região

São mais de 40 oportunidades nesta terça-feira (16)

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 08:00

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A terça-feira (16) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 40 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, empacotador, cozinheira, entre outras.

A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
01 Atendente financeira
08 Auxiliar de linha de produção
01 cozinheira
01 Empacotador
05 Garçom/garçonete
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
03 Trabalhador rural
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola

