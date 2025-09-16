Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana e região

São mais de 40 oportunidades nesta terça-feira (16)
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A terça-feira (16) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 40 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, empacotador, cozinheira, entre outras.
A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
01 Atendente financeira
08 Auxiliar de linha de produção
01 cozinheira
01 Empacotador
05 Garçom/garçonete
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
03 Trabalhador rural
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
