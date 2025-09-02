Acessibilidade

02 de Setembro de 2025 • 11:39

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de trabalho disponíveis em Aquidauana nesta terça

Há diversas áreas de trabalho com oportunidades disponíveis

Redação

Publicado em 02/09/2025 às 07:33

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A terça-feira (2) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 26 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

02 Atendente conveniência

01 Auxiliar de limpeza

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

