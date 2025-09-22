Confira as vagas ofertadas em Aquidauana e região nesta segunda-feira

Há oportunidades de emprego para padeiro, trabalhador rural, vendedor, entre outras
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A segunda-feira (22) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 31 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, garçom, cozinheira, marceneiro, entre outras.
A Casa do Trabalhador em Aquidauana atende na rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
08 Auxiliar de linha de produção
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Destaque
Força Tática prende jovem com drogas e balança de precisão em Aquidauana
Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana
Homem é preso enquanto desmontava moto em Aquidauana
Geral
Prêmio será sorteado na próxima terça-feira
Lei
A legislação disciplina uma questão regrada pela Anvisa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS