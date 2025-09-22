Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 11:38

Casa do Trabalhador

Confira as vagas ofertadas em Aquidauana e região nesta segunda-feira

Há oportunidades de emprego para padeiro, trabalhador rural, vendedor, entre outras

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 08:00

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A segunda-feira (22) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 31 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, garçom, cozinheira, marceneiro, entre outras.

A Casa do Trabalhador em Aquidauana atende na rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

08 Auxiliar de linha de produção

02 Garçom

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

