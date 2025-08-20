Confira as vagas para Aquidauana e região nesta quarta-feira

Tem oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro, entre outras diversas
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A quarta-feira (20) tem 25 vagas abertas de trabalho em Aquidauana e região, ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Tem oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro, entre outras diversas.
A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 67-3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheiro geral
01 Empregado doméstico nos serviços gerais
01 Operador de caixa lotérico
01 Padeiro
01 Recepcionista
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
BR-419
Veículo foi destruído pelas chamas
Economia
Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia
Direitos
Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS