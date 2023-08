Confira o agendão de eventos para este fim de semana para Aquidauana, Corumbá e região

Eventos ocorrem em Aquidauana / O Pantaneiro

O fim de semana de algumas das principais cidades de Mato Grosso do Sul será recheado de atividades, que vão desde eventos culturais e esportivos, à fóruns sociais e religiosos. Aquidauana estende as comemorações de aniversário até o dia 25, Campo Grande fomenta ações sociais e Corumbá estimula a valorização da pluralidade religiosa e cultural.

Confira:

Aquidauana

Conforme noticiado pelo O Pantaneiro, os eventos do fim de semana na cidade de Aquidauana começarão às 19h desta sexta-feira, dia 18, com a Sessão Solene de Outorga do Título de Cidadão Aquidauanense, na Câmara Municipal de Aquidauana e, no mesmo horário, acontece a abertura do tradicional 4º Encontro de Chamamezeiros, na Avenida Pantaneta.

Pela primeira vez, a solenidade de música e cultura vem para a cidade de Aquidauana, com artistas de diferentes regiões do MS e da Argentina, com entrada franca todos os dias.

O chamamé já é considerado e respeitado como "patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul".

Miranda



No município de Miranda, distante 70 km de Aquidauana, a prefeitura da cidade oferta cursos gratuitos que visam atualizar árbitros de futebol sobre o Video Assistant Referee (VAR) e outras 17 regras, entre os dias 18 e 20 de agosto.

Segundo a prefeitura municipal de Miranda, o curso será ministrado pelo presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Paulo César Pereira de Freitas, a ministração das aulas terá início às 18h desta sexta-feira, 18.

Com 100 vagas, a formação é destinada a árbitros, profissionais e acadêmicos de Educação Física e para o público em geral. A iniciativa é realizada pela Prefeitura em parceria com a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

“É uma oportunidade única. O curso será certificado, então é uma oportunidade de as pessoas poderem atuar como árbitros em competições e isso é um amplo mercado de trabalho, é uma forma de renda”, explica Marcus Brum, assessor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar este link.

Campo Grande

Nesta sexta-feira, dia 18, em Campo Grande, será o último dia de programação do Encontro de Música Clássica, um festival de música de concerto tradicional em Mato Grosso do Sul, o evento acontece a partir das 20h no Teatro Glauce Rocha.

Além disso, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio do projeto Todos em Ação, vai oferecer serviços gratuitos para a população do bairro Jardim Centro-Oeste, das 8h às 12h deste sábado, 19. Segundo a prefeitura, serão ofertados serviços de saúde, cortes de cabelo, feira de emprego, sorteios de brindes e outras atividades.

Além disso, neste domingo, dia 21, a Feira do Bosque comemora seu ano um ano de existência, em um evento com mais de 500 expositores nas áreas de artesanato, moda autoral, gastronomia, antiguidades e atrações culturais.

A feira será das 9h às 15h, na rua Kame Takaiassu, com a Rua das Folhagens, no bairro Carandá Bosque, com entrada gratuita.

Corumbá e Ladário

O fim de semana da região do Pantanal corumbaense e em Ladário conta com eventos culturais e esportivos. Segundo a prefeitura de Corumbá, neste sábado, dia 19, acontecerá o 1º Fórum Municipal de Religiões de Matrizes Africanas, a partir das 8h no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez.

O tema basilar do encontro é a intolerância religiosa, que será debatido em diferentes eixos temáticos como: Educação, Saúde, Cultura, Segurança Pública e Meio Ambiente.

Para a secretária Amanda Lunes, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o fórum constitui um marco histórico para Corumbá.

“O Fórum será um momento histórico em nossa cidade, por ser inédito e entendermos, enquanto poder público, a importância de conversar e construir políticas públicas que garantam os direitos de todo e qualquer cidadão em nossa cidade”, pontua.

Além disso, o fim de semana da Cidade Branca será marcado por disputas dos jogos escolares da Rede Municipal de Ensino (REME). Serão competições de atletismo, tênis de mesa e natação.

Segundo a prefeitura, mais de mil alunos participaram das competições que iniciaram em maio.

Em alusão ao agosto lilás, Ladário fomenta nesta sexta-feira, 18, o aulão do projeto Ritmos. As aulas começam às 18h na Praça da Maria Fumaça.