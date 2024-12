Confira o horário das agências dos Correios em MS no fim de ano

Serviço dos Correios

Com o fim de ano, as agências dos Correios em Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil estarão fechadas no Natal e Ano Novo.

Conforme anunciado pelos Correios, nos dias 25 de dezembro de 2024 e 1º de janeiro de 2025 não haverá atendimento.

Nos dias 24 de dezembro (véspera do Natal) e 31 de dezembro (véspera do Ano Novo), também não haverá atendimento, pois serão domingos.

O funcionamento normal das agências dos Correios volta a partir de 2 de janeiro de 2025