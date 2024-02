Confira o que abre e fecha em Aquidauana no Carnaval

Ronald Regis / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana precisam ficar atentos na hora de buscar por algum serviço, pois, devido aos pontos facultativos de segunda a quarta-feira por conta do Carnaval, alguns serviços estarão inativos.



Repartições públicas

A Prefeitura de Aquidauana decretou ponto facultativo para o Carnaval de 2024, não havendo expediente. As repartições públicas retornam na quinta-feira. Já no Governo do Estado, uma publicação anual também estabelece segunda e terça-feira como ponto facultativo, com retorno previsto para as 13h de quarta-feira.

Bancos

Conforme o calendário oficial da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), foi inserido ponto facultativo na semana do Carnaval. Essa decisão segue a Resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que estipula como não úteis para fins de operações bancárias os sábados, domingos e feriados nacionais, incluindo a segunda e a terça-feira de Carnaval.

Supermercados e comércio em geral

O Sindicato dos Empregados de Aquidauana informou que, na terça-feira, dia 13, supermercados e o comércio em geral funcionarão até o meio-dia.

Correios

Durante a segunda e a terça-feira de Carnaval, não haverá atendimento nas agências dos Correios. O atendimento e as entregas serão retomados na quarta-feira de Cinzas, com as agências abrindo a partir das 12h.

Detran-MS

As agências do Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) seguirão o decreto estadual.

Bares e restaurantes

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) ressalta que a data não é considerada feriado, permitindo assim que os estabelecimentos possam abrir normalmente, seguindo seu horário habitual de funcionamento.

TJMS

O TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) não terá expediente e retomará suas atividades após as 12h de quarta-feira. O plantão judiciário funcionará normalmente para casos urgente. Informações e telefones de contato dos plantonistas podem ser encontrados no portal www.tjms.jus.br/plantao.php, acessando o ícone 'Plantão'.