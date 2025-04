Confira o que abre e fecha no feriadão em Aquidauana

Comércio de Aquidauana / Arquivo/ O Pantaneiro

Durante o feriado prolongado de 18 a 21 de abril de 2025, que abrange a Sexta-feira Santa e o Dia de Tiradentes, diversos serviços em Aquidauana terão alterações em seus horários de funcionamento. A seguir, confira o que abre e o que fecha na cidade durante esse período:



Serviços Públicos



Farmácia Municipal: funcionará nos dias 18 (sexta-feira) e 21 (segunda-feira) das 12h às 18h, conforme decreto municipal.



Demais repartições públicas: estarão fechadas de 17 a 21 de abril, devido ao ponto facultativo decretado pelo Governo de Mato Grosso do Sul.



Saúde



Serviços de urgência e emergência: unidades como o Hospital Regional, SAMU e Corpo de Bombeiros manterão atendimento 24 horas.



Unidades Básicas de Saúde (UBSs): fechadas durante o feriado, com retorno das atividades na terça-feira, 22 de abril.



Comércio e Serviços



Comércio local: as lojas estarão fechadas na Sexta-feira Santa (18). No sábado (19), o funcionamento será normal. Na segunda-feira (21), a abertura dependerá de acordos entre empregadores e empregados, conforme convenções coletivas.



Supermercados: funcionamento normal durante todo o feriado, inclusive na sexta-feira e segunda-feira.



Casas Lotéricas: fechadas na sexta-feira (18) e segunda-feira (21). No sábado (19), abrem normalmente devido ao sorteio da Dupla de Páscoa.



Agências bancárias: fechadas na sexta-feira (18) e segunda-feira (21). O atendimento será retomado na terça-feira, 22 de abril.



Lazer e Cultura



SESC Aquidauana: fechado nos dias 18 (sexta-feira) e 21 (segunda-feira). No sábado (19), funcionamento normal.



Feiras livres e eventos culturais: o funcionamento poderá variar; recomenda-se verificar com os organizadores locais para informações específicas.



Coleta de Lixo



Coleta de lixo domiciliar: funcionará normalmente durante o feriado, exceto no domingo (20), quando não haverá coleta.



Para mais informações ou dúvidas, os moradores podem entrar em contato com a Prefeitura de Aquidauana ou os órgãos responsáveis pelos serviços mencionados.

