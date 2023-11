Confira os 3 primeiros colocados na 37° Prova Santa Delfina de Canoagem

Competidores se reuniram em Aquidauana / Divulgação/ Agecom

O 37º Prova Santa Delfina reuniu 75 canoístas nesse domingo, 12 em Aquidauana. Eles fizeram a festa da canoagem no rio Aquidauana na prova mais antiga da canoagem no país. Confira os três primeiros colocados de cada categoria:

Categoria iniciante feminino

1 lugar , Fernanda Skittberg

2 lugar , Alexia Murgi

3 lugar , Elaine Cristina

Categoria feminino Sênior

1 lugar, Barbara ferreira santos

2 lugar, Luiza cavallieri

3 lugar, Mylene Andreatta

Categoria feminino master

1 lugar, Rosa Sanches

2 lugar, Mayara Monteiro

3 lugar, Carmem Lucia

Categoria masculino iniciante

1 lugar, Cleiton Nunes

2 lugar, Gabriel Girotto

3 lugar, Jose lucas Bezerra

Categoria Turismo masculino

1 lugar, Leandro Lucio

2 lugar, Nidelson Figueiredo

3 lugar, Luiz Henrique

Carvas

Categoria k1 open

1 lugar, Pedro Goncalves

2 lugar, Pedro Aversa

3 lugar, Antonio Garcia

Categoria k1 Sênior

1 lugar, Edgar Balbuena

2 lugar, Daniel Cavalcante

3 lugar, Roberto Giovane

Categoria Master A

1 lugar, Wanderley Silva

2 lugar, Caio Moreno

3 lugar, Marcos Melo Lima

Categoria Master B

1 lugar, Joaquim Melo

2 lugar, Alexandre Genes

3 lugar, Epifanio Oliveira

Categoria Master C

1 lugar, Valtemir Mendes

2 lugar, Roberto Girotto

3 lugar, Silvio Rosa

Categoria Junior até 18 anos

1 lugar, Afonso Miranda

2 lugar, Matheus Rodrigues

3 lugar, Kaue Sebem

Cidades participantes

Aquidauana, Anastácio, Campo Grande, Porto Murtinho, Bonito, Curitiba, Brasília, São Paulo, Piracicaba, Piraju.

A Prova Santa Delfina é uma realização do Clube de Regatas de Aquidauana, em parceria com a Federação de Canoagem de MS e a Prefeitura de Aquidauana, via Fundação de Esporte (FEMA).