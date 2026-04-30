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DIVERSÃO

Confira os filmes em cartaz no Shopping Atlântico em Aquidauana

Filmes O Diabo Veste Prada 2 e Michael Jackson prometem movimentar o final de semana. No feriado não haverá exibição

Redação

Publicado em 30/04/2026 às 15:36

Atualizado em 30/04/2026 às 15:44

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Divulgação

O Shopping Atlântico divulga sua programação de cinema entre os dias 30 de abril e 3 de maio, com destaque para dois lançamentos bastante aguardados: O Diabo Veste Prada 2 e Michael. A agenda é válida para o período do feriado, com uma observação importante: não haverá sessões na sexta-feira, dia 1º de maio, quando o cinema estará fechado.

Programação em destaque

A principal atração da semana é o filme O Diabo Veste Prada 2, continuação do clássico que marcou o mundo da moda. O longa volta a explorar os bastidores da indústria fashion com muito drama e humor, sendo uma das estreias mais comentadas do mês nos cinemas brasileiros.

No cinema do shopping, as sessões estão distribuídas da seguinte forma:

Quinta-feira (30/04): 16h20 e 18h45
Sábado e domingo (02 e 03/05): 14h00, 16h20 e 18h45

Cinebiografia musical

Outra opção em cartaz é Michael, cinebiografia que retrata a trajetória de Michael Jackson, um dos maiores ícones da música mundial. O filme aborda desde o início da carreira até o auge do estrelato, mostrando os bastidores da fama e os desafios pessoais do artista.

As sessões acontecem em horário único:

Quinta-feira (30/04): 21h10
Sábado e domingo (02 e 03/05): 21h10

Atenção ao funcionamento

Apesar da programação ativa no fim de semana e na quinta-feira, o público deve se programar:
Na sexta-feira (01/05), o cinema estará fechado, sem exibição de filmes.

Opção de lazer no feriado

Com opções que vão do universo fashion à música pop, o cinema do shopping oferece alternativas para diferentes públicos durante o feriado prolongado. A recomendação é garantir o ingresso com antecedência, especialmente para as sessões de fim de semana, que costumam ter maior procura.

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