Confira os horários das missas nas paróquias de Aquidauana

O Pantaneiro

A Paróquia de Aquidauana anunciou a programação de Missas de Natal que serão realizadas para celebrar o nascimento de Jesus Cristo.

As celebrações convidam os fiéis a refletirem sobre o verdadeiro sentido do Natal, marcado pela simplicidade e pelo amor, representados no nascimento de Cristo.

As celebrações ocorrerão em horários e locais específicos, divulgados pela paróquia, e são uma oportunidade para que os fiéis renovem sua fé e acolham a mensagem de esperança e fraternidade que o período natalino inspira.

A paróquia destaca que o Natal vai além das luzes e festividades, representando o mistério do Deus que se fez homem, convidando a comunidade a vivenciar um encontro espiritual profundo e significativo durante as celebrações.

“Que possamos transformar nossos corações em um novo Belém, um lugar onde Cristo possa nascer e habitar”, destacou a organização do evento, ao reforçar o convite para que famílias e amigos participem das missas e celebrem juntos essa noite santa.

Imaculada Conceição

24 de dezembro Terça-feira

18h - Comun. Sagrada Família (Setor São Mateus);

19h - Comun. Santo Antônio (Setor São Marcos);

19h - Comun. São Pedro (Setor São Lucas);

19h30 - Igreja Matriz (Setor São João).

25 de dezembro Quarta-feira

19h - Missa somente na Matriz.

Ano Novo

31 de dezembro Terça-feira

18h - Comun. Sagrada Família (Setor São Mateus);

19h - Comun. Santo Antônio (Setor São Marcos);

19h - Comun. São Pedro (Setor São Lucas);

19h30 - Igreja Matriz (Setor São João).

01 de janeiro Quarta-feira

"Solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus"

19h Missa somente na Matriz.