Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 22:58

Buscar

Últimas notícias
X
Atenção

Confira os horários de funcionamento dos serviços essenciais no fim de ano

Retomada das atividades normais está agendada para o dia 5 de janeiro de 2026

Da redação

Publicado em 29/12/2025 às 18:19

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Alguns serviços essenciais manterão plantão ininterrupto, 24 horas por dia, durante todo o recesso / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana divulgou o horário de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o recesso de fim de ano. Desde o dia 22 de dezembro de 2025, e até 2 de janeiro de 2026, os atendimentos seguirão um cronograma especial, com alguns serviços ampliando seus horários e outros permanecendo fechados, retornando às atividades normais apenas no dia 5 de janeiro de 2026.

Os dias 29 e 30 de dezembro serão de atendimento em diversos postos. A Farmácia Municipal funcionará das 6h às 18h. O Posto da Santa Terezinha terá expediente das 7h às 11h e das 13h às 17h, enquanto o Posto da Estevão contará com horário estendido, das 7h às 11h e das 13h às 21h. A Vigilância Sanitária atenderá das 7h às 13h, e o Controle de Vetores, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para atendimentos de urgência em saúde mental, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) funcionará das 7h às 13h durante todo o período. A Central de Regulação também estará disponível no mesmo horário (7h às 13h) nos dias 29 e 30 de dezembro, e também no dia 2 de janeiro de 2026.

Alguns serviços essenciais manterão plantão ininterrupto, 24 horas por dia, durante todo o recesso. São eles a Central de Ambulância, acionada pelos telefones 3241-5566 ou 99203-7159, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Serviços Fechados

Já alguns equipamentos de saúde municipais estão interrompidos desde o dia 22 de dezembro até o retorno das atividades está marcado para 5 de janeiro de 2026. Entre os serviços que não funcionarão no período estão:

* Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI)
* Centro Especializado em Saúde Mental
* Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)
* Centro de Especialidades Médicas (CEM)
* Laboratório Municipal

A população deve ficar atenta aos horários divulgados e, em caso de urgência ou emergência, utilizar os canais de plantão permanente disponíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Aquidauana pode ter chuva à tarde

Geral

Justiça paga R$ 2,3 bi em atrasados do INSS; veja quem tem direito

Aquidauana

Polícia recupera motocicleta furtada no bairro São Cristóvão

Segundo a vítima, ele é usuário de drogas e realizava a compra de substância análoga à cocaína do autor do furto

Aquidauana

Incêndio em residência é registrado na Vila Pinheiro

Publicidade

Tempo

Domingo amanhece nublado mas será de calor em Aquidauana

ÚLTIMAS

Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Agricultura

Secretaria de Desenvolvimento Rural fortalece a agricultura familiar, amplia produção e gera renda no campo em Nioaque

Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Esporte

Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer amplia ações, fortalece eventos e promove qualidade de vida em Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo