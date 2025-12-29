Confira os horários de funcionamento dos serviços essenciais no fim de ano

Alguns serviços essenciais manterão plantão ininterrupto, 24 horas por dia, durante todo o recesso / Divulgação/Agência Brasil

A Prefeitura de Aquidauana divulgou o horário de funcionamento dos serviços públicos municipais durante o recesso de fim de ano. Desde o dia 22 de dezembro de 2025, e até 2 de janeiro de 2026, os atendimentos seguirão um cronograma especial, com alguns serviços ampliando seus horários e outros permanecendo fechados, retornando às atividades normais apenas no dia 5 de janeiro de 2026.

Os dias 29 e 30 de dezembro serão de atendimento em diversos postos. A Farmácia Municipal funcionará das 6h às 18h. O Posto da Santa Terezinha terá expediente das 7h às 11h e das 13h às 17h, enquanto o Posto da Estevão contará com horário estendido, das 7h às 11h e das 13h às 21h. A Vigilância Sanitária atenderá das 7h às 13h, e o Controle de Vetores, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Para atendimentos de urgência em saúde mental, o Caps (Centro de Atenção Psicossocial) funcionará das 7h às 13h durante todo o período. A Central de Regulação também estará disponível no mesmo horário (7h às 13h) nos dias 29 e 30 de dezembro, e também no dia 2 de janeiro de 2026.

Alguns serviços essenciais manterão plantão ininterrupto, 24 horas por dia, durante todo o recesso. São eles a Central de Ambulância, acionada pelos telefones 3241-5566 ou 99203-7159, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

Serviços Fechados

Já alguns equipamentos de saúde municipais estão interrompidos desde o dia 22 de dezembro até o retorno das atividades está marcado para 5 de janeiro de 2026. Entre os serviços que não funcionarão no período estão:

* Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI)

* Centro Especializado em Saúde Mental

* Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

* Centro de Especialidades Médicas (CEM)

* Laboratório Municipal

A população deve ficar atenta aos horários divulgados e, em caso de urgência ou emergência, utilizar os canais de plantão permanente disponíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!