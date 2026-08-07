Confira os horários do velório e sepultamento do piloto João Jackson

Familiares receberão amigos e conhecidos para as últimas homenagens em Aquidauana
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Familiares, amigos e a comunidade de Aquidauana e Anastácio darão o último adeus a João Jackson, cuja partida gerou grande comoção entre aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo.
O velório terá início às 20h desta sexta-feira (7), na Pax Universal, em Aquidauana, onde familiares receberão amigos e conhecidos para as últimas homenagens.
O sepultamento será realizado às 11h da manhã deste sábado (8), no Cemitério Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Anastácio.
Conhecido pelo jeito simples, pelas amizades construídas ao longo da vida e pela paixão pelas motocicletas, João Jackson deixa um legado de lembranças e momentos compartilhados com familiares e amigos. Sua partida foi recebida com pesar por pessoas que conviveram com ele e acompanharam sua trajetória.
Neste momento de luto, familiares agradecem as manifestações de carinho, solidariedade e as orações recebidas, convidando amigos e conhecidos para prestarem sua última homenagem durante as cerimônias de despedida.
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