8º Encontro de Relíquias está a todo vapor com programações diversas nesta sexta

Chicão Castro / Arquivo/Jornal O Pantaneiro

O 8º Encontro de Relíquias de Aquidauana segue animando a cidade nesta sexta-feira (31), segundo dia do evento, com uma programação recheada de atrações para todos os gostos. A tradicional exposição de carros antigos na Avenida Pantaneta continua sendo um dos grandes destaques, mas a agenda de shows e atividades promete agitar ainda mais o público.

Confira os horários das atrações musicais e outras atividades para hoje:

- 18h30 - Di Buenas: A banda abrirá a noite com um repertório animado, prometendo esquentar o clima para as próximas atrações.

- 20h00 - The Frankz: Em seguida, o rock da banda The Frankz tomará conta do palco, trazendo muita energia para o público presente.

- 21h00 - Jacaré do Brejo e seus palhaços (Show de motos): Um espetáculo imperdível de acrobacias e performances com motos, garantindo emoção e diversão para todas as idades.

- 22h00 - Chicão Castro: A noite continua com a apresentação de Chicão Castro, que trará seu talento musical para embalar a festa.

- 00h30 - Mané Coxinha: Encerrando a noite, a banda Mané Coxinha promete manter a animação até de madrugada com seu show contagiante.

Além das apresentações musicais, o parque de diversões estará funcionando a partir das 18h00, oferecendo uma variedade de brinquedos e atividades para crianças e adultos. A praça de alimentação também estará aberta, servindo deliciosas opções gastronômicas, juntamente com a feira de artesanatos que exibe a riqueza cultural da região.

O Encontro de Relíquias é um evento gratuito e está sendo realizado na Avenida Pantaneta, reunindo entusiastas de carros antigos de todo o Estado e proporcionando momentos inesquecíveis para os visitantes.