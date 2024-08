Confira programação de comemoração dos 132 anos de Aquidauana

Divulgação

Aquidauana celebra no dia 15 de agosto, 132 anos de história e a Prefeitura Municipal prepara grande comemoração com inauguração de pavimentação asfáltica e até casamento comunitário.



As atividades, organizadas pela Prefeitura Municipal, começam na próxima terça-feira, 6 de agosto de 2024, e se estendem até sexta-feira, 9 de agosto de 2024.



Os eventos comemorativos têm início na terça-feira, 6 de agosto, com a inauguração da pavimentação asfáltica e lajotamento no Bairro Serraria. Às 9h, serão inauguradas as melhorias na Rua Roberto Scaff (lajotamento atrás da Sanesul) e na Rua Giovane Toscano de Brito (próxima à Secretaria de Produção).



Logo em seguida, às 9h30, ocorrerá a inauguração da pavimentação asfáltica das ruas do Bairro São Francisco, com destaque para a Rua Raimundo Damasceno, esquina com a Rua dos Souza. Essas obras são parte dos esforços contínuos da administração municipal para melhorar a infraestrutura da cidade, proporcionando mais conforto e segurança para os moradores.



Missa de Ação de Graças



Na quinta-feira, 8 de agosto, às 19h30, será realizada uma Missa de Ação de Graças em comemoração aos 132 anos de Aquidauana. A cerimônia ocorrerá na Igreja Matriz de

Aquidauana, localizada na Praça Imaculada Conceição, S/N, no Centro. Este momento de reflexão e gratidão reunirá a comunidade para celebrar a história e as conquistas do município.



Casamento comunitário



Encerrando a semana de comemorações, na sexta-feira, 9 de agosto, às 17h30, haverá um Casamento Comunitário no Village Buffet, situado na Rua Cândido Mariano, nº 2145, no Bairro Guanandy. Este evento especial proporcionará a oficialização da união de vários casais da cidade, fortalecendo os laços comunitários e celebrando o amor.



A celebração de Aquidauana



Aquidauana, conhecida por sua rica história e cultura, celebra mais um ano de existência com eventos que refletem o progresso e a união de sua comunidade. A Prefeitura Municipal de Aquidauana convida todos os cidadãos a participarem das festividades, que marcam não só o aniversário da cidade, mas também o contínuo desenvolvimento e prosperidade de Aquidauana