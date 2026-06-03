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Conheça 19 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Aquidauana desta quarta

Na área local, o maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com cinco vagas

Da redação

Publicado em 03/06/2026 às 07:47

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Casa do Trabalhador de Aquidauana

Quem busca colocação no mercado de trabalho em Aquidauana ou região tem novas oportunidades nesta semana. A Casa do Trabalhador divulgou um total de 19 vagas, sendo nove para atuação em Aquidauana e Anastácio e dez para a zona rural e outras cidades.

Na área local, o maior número de oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com cinco vagas. Completam a lista local uma vaga para auxiliar de cozinha, uma para desenvolvedor de internet (técnico), uma para garçom e uma para vendedor porta a porta.

Já para quem busca trabalho na zona rural ou em outras cidades da região, as chances são para auxiliar de cozinha (três vagas), campeiro na pecuária (três vagas), forneiro para fundição (três vagas) e cozinheiro de restaurante (uma vaga).

A Casa do Trabalhador funciona na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para contato é o 3241-5652. Para concorrer às vagas, o trabalhador deve primeiro ligar para confirmar se a oportunidade desejada ainda está disponível. Em caso positivo, é necessário comparecer pessoalmente ao posto para atualizar o cadastro e ter o perfil avaliado em relação à vaga. A unidade alerta que as vagas podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador.

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