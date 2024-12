Conheça os vencedores da tradicional Santa Delfina

Juliano Dervalho, Prefeitura de Aquidauana

O Rio Aquidauana foi palco de mais uma edição da tradicional Santa Delfina e do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Canoagem, que reuniu dezenas de competidores em uma prova repleta de emoção e adrenalina, no último domingo (1).

Os caiaques, com suas cores vibrantes, criaram um belo espetáculo visual, enquanto os atletas enfrentavam os desafios do percurso no Rio Aquidauana.

O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCA), com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes do Município de Aquidauana (FEMA).

Dentre os competidores, participaram atletas da Seleção Brasileira de Canoagem de Velocidade e da Seleção Brasileira de Slalom, dentre eles: o treinador da Seleção Brasileira de canoagem slalom no ciclo olímpico Paris 2024 – Ettore Ivaldi; o treinador da Seleção Brasileira de Paracanoagem, Paulo Salomão; e o atleta paracanoísta Fernando Rufino, atual bicampeão mundial paralímpico e tricampeão mundial.

A competição, que é um marco anual no calendário esportivo da região, contou com participantes de diferentes cidades e categorias. A prova aconteceu em 14 categorias, entre elas: feminino iniciante, feminino sênior, feminino master, masculino iniciante, masculino turismo, 4,5 Open, masculino sênior, master A, master B, master C, Canoa feminino, Canoa masculino, KL1 masculino e KL2 masculino.

O atleta mais rápido foi o jovem aquidauanense Afonso Miranda, do Clube de Regatas de Aquidauana, que disputou na categoria masculino sênior, garantindo a marca de 1:05:40”. Já no feminino, a primeira atleta a cruzar a linha de chegada foi Rosa Sanches, que terminou o percurso com 1:22:55”.

A largada da prova aconteceu na Cachoeira do Campo e a chegada na Escola Aquidafuturo (antigo Clube dos Médicos) e contou com a presença de amantes da canoagem, ex-canoístas, familiares e amigos dos atletas e as autoridades locais: secretário de Finanças - Ernandes Peixoto, presidente do Lions Clube de Aquidauana – Inácia Gabriel, o vereador Clériton Alvarenga, o prefeito eleito Mauro Batista, acompanhado da sua esposa Vera Lúcia Batista.

“A Prova de Canoagem Santa Delfina é uma das mais antigas competições de canoagem no Brasil, ela se destaca por sua longevidade e pela constância de sua realização, o que a torna um evento histórico para o esporte na região. A prova reúne tanto atletas iniciantes quanto experientes, o que aumenta ainda mais sua relevância no cenário da canoagem nacional”, afirmou o diretor – presidente da Fundação de Esporte de Aquidauana (FEMA), Wellington Moresco.

Ao se referir à Prova de Canoagem Santa Delfina, o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto, destacou a importância desse evento tanto para o esporte, como para a comunidade de canoagem.

“Esta é a prova mais esperada pelos canoístas brasileiros, temos competidores de todo Brasil, não posso deixar de agradecer cada atleta que participou, além dos familiares e da torcida, que incentiva cada vez mais essa modalidade. Agradeço também a FEMA e ao prefeito Odilon por apoiar cada vez mais o esporte”, afirmou o presidente Girotto.

“A Santa Delfina é muito mais que uma simples competição esportiva. Ela tem um impacto significativo na canoagem como esporte e na formação de novos atletas. É de grande importância manter a tradição da prova mais antiga do Brasil”, disse o diretor-geral da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) Rodrigo Miranda.

CAMPEONATO ESTADUAL

Na oportunidade, os canoístas também disputaram o Campeonato Estadual de Canoagem, que foi realizada em 3 etapas: Prova Taquarussu, Prova Itaju (Rio Aquidauana) e Prova Santa Delfina.

E para finalizar, houve uma confraternização entre os canoístas com o músico Gabriel Castilho, e puderam saborear de um delicioso almoço da Comitiva e Espetaria “Fogo de Chão”.

Confira os resultados da 38º Santa Delfina:

Feminino Iniciante: 1º lugar - Cintia Gomez (01:44:50); 2º lugar - Kenia Lopes de Araujo (02:02:30);

Feminino Sênior: 1º lugar: Lais Messias (01:25:29); 2º lugar: Mylene Pereira Andreatta (01:25:31); 3º lugar: Mikaela de Souza Gomes (01:26:00);

Feminino Master: 1º lugar: Rosa Sanches (01:22:55); 2º lugar: Mayara Hardoim Monteiro (01:35:50); 3º lugar: Carmem Lúcia Dias de Andrade (01:35:51);

Masculino Iniciante: 1º lugar: Leandro Silva Barreto dos Santos (01:16:37); 2º lugar: Enzo Manoel Faustino (01:19:05); 3º lugar: Alysson Oliveira (01:24:51);

Masculino Turismo: 1º lugar: Roberto Girotto (01:21:26); 2º lugar: Salvador Figueiredo (01:22:50); 3º lugar: Eron Marques Barbosa (01:24:10);

4,5 Open: 1º lugar: Kauê Seben (01:09:51); 2º lugar: Gabriel Girotto (01:13:07); 3º lugar: Daniel Hayashi (01:13:51);

Sênior: 1º lugar: Afonso Rodrigues Miranda (01:05:40); 2º lugar: Matheus Eduardo Rodrigues Miranda (01:06:01); 3º lugar: Leandro Lúcio (01:07:00);

Master A: 1º lugar: Fernando Rufino (01:08:10); 2º lugar: Wanderley da Silva Santos (01:09:45); 3º lugar: Gustavo Figueiró (01:11:28);

Master B: lº lugar: Joelson Rocha Ricaldes (01:14:12); 2º lugar: Alexandre Genes (01:15:15); 3º lugar: Epifânio Luiz de Oliveira (01:15:57);

Master C: 1º lugar: Hiel Gesã Peres de Queiroz (01:08:45); 2º lugar: Rubens Pompeu (01:12:22); 3º lugar: Ettore Ivaldi (01:15:19);

Paracanoagem – Canoa Masculino: 1º lugar: Rafael da Conceição Sousa (01:09:12);

Paracanoagem – KL1 Masculino: 1º lugar: Luciano Pereira Lima (01:08:28); 2º lugar: Lucas Ramão Pereira Ortiz (01:12:31); 3º lugar: Roberto Geovani Pellin (01:17:05);

Paracanoagem – KL2 Masculino: 1º lugar: Oscar da Silva Cardoso Filho (01:15:31).

Confira os resultados do Campeonato Estadual:

Feminino Iniciante: 1º lugar: Cintia Gomes; 2º lugar: Kênia Lopes de Araujo;

Feminino Sênior: 1º lugar: Rosa Sanches; 2º lugar: Mayara Hardoim Monteiro;

Masculino Iniciante: 1º lugar: Rafael Domingos Fernandes; 2º lugar: João Vitor de Freitas;

Masculino Júnior: 1º lugar: Enzo Manoel Bonfim Faustino; 2º lugar: Miguel Coca Falcão;

Masculino Sênior: 1º lugar: Afonso Rodrigues Miranda; 2º lugar: Matheus Eduardo Rodrigues Miranda;

Masculino Turismo: 1º lugar: Eron Marques Barbosa; 2º lugar: Luiz Alberto Romualdo;

4,5 Open: 1º lugar: Kauê Seben da Rocha; 2º lugar: Gabriel Girotto;

Master A: 1º lugar: Wanderley da Silva dos Santos; 2º lugar: Gustavo Figueiró;

Master B: 1º lugar: Joelson Rocha Ricaldes; 2º lugar: Epifânio Luiz de Oliveira;

Master C: 1º lugar: Sergio Gonçalves; 2º lugar: Valtemir Mendes Nogueira;

KL1: 1º lugar: Lucas Ramão Pereira Ortiz; 2º lugar: Roberto Geovani Pellin.