Conselheiros Tutelares participam de qualificação

Capacitação ocorreu em Aquidauana / Divulgação/ Assessoria

Teve início nesta segunda-feira, 20, e vai até o dia 24 de novembro, a capacitação para os Conselheiros Tutelares de Aquidauana eleitos e atuais membros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes.

A capacitação tem por objetivo melhorar a qualidade no atendimento e fortalecimento da rede dos direitos de crianças e dos adolescentes e, também, qualificar os conselheiros para o exercício da função.

Na abertura da capacitação, realizada nesta manhã no auditório da Secretaria Municipal de Educação, a secretária municipal de Assistência Social, destacou a importância da qualificação para os conselheiros.

“Temos que ter nossos profissionais bem preparados para o fortalecimento da rede de atendimento as nossas crianças e adolescentes. É importante aprimorar os conhecimentos para melhorar o atendimento as famílias que necessitam deste serviço. Agradeço também a parceria com o conselho e com a prefeitura no suporte que é dado aos conselheiros”, disse a secretaria Josilene.

Além dos conselheiros, estiveram presente o presidente do CMDCA- Emidio dos Santos Barbosa e o vice-presidente Porphirio Teixeira Alem.

Os palestrantes dessa manhã foram Silvana Lopes (da Escola de Governo) e a psicóloga Vilma Ximenes (da Ouvidoria Geral da Prefeitura de Aquidauana), que discorreram sobre o tema: O trabalho em equipe como fator de qualidade e excelência no atendimento ao cidadão.

No dia 21/11, a partir das 9 horas, acontece a palestra violência sexual contra a criança e adolescentes que será proferira pela delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, Isabelle Sentinello.

Para o dia 22/11 está programado, a partir das 8 horas, a temática: SUAS e redes de proteção, unidade de atendimento/proteção social básica/proteção social especial. Palestrantes equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Já para o dia 23/11, a palestrante será a Drª Angelica de Andrade Arruda promotora da 1ª promotoria de Justiça de Aquidauana que vai falar sobre as atribuições e competências do Conselho Tutelar a partir das 9 horas.