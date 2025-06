Conselho de Saúde de Aquidauana se reúne para conhecimento de protocolos

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana se reuniu em sua 339ª Reunião Ordinária, na Sala dos Conselhos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, para conhecimento de dois protocolos.

Na pauta da reunião realizada ontem (9), foi apresentado ao conselho dois protocolos: o Protocolo de Acesso e Atendimento do Centro Especializado em Saúde Mental, apresentado pelo Coordenador de Saúde Mental do Município – Psicólogo Everton Constantino; e o Protocolo de Acesso para a solicitação de exames realizados no município de Aquidauana (SISREG), apresentado pela médica reguladora Drª Larissa Gomes e profissionais responsáveis por elaboração para explanação.