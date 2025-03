Conselho de SaÃºde traÃ§a metas de combate Ã  dengue em Aquidauana

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Municipal de Saúde realizou a 336º Reunião Ordinária do órgão, para debater temas importantes para a cidade, como perfil epidemiológico no município em relação à dengue.

Na pauta das reuniões, foram debatidos os seguintes temas: Perfil epidemiológico do município em relação a dengue e outras arboviroses, nova nota técnica do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), protocolos de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e situações atuais dos hospitais do município.

Os trabalhos do encontro foram conduzidos pelo presidente do conselho, Heverton Bandeira Bastos. As reuniões ocorrem toda segunda-feira da segunda semana do mês e é aberta ao público. A próxima reunião está marcada para o dia 14 de abril de 2025.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado que atua na formulação e controle da política de saúde local. Ele é formado por representantes de usuários, trabalhadores de saúde, governo e prestadores de serviços.

É importante que a população, os usuários do SUS, possam participar das audiências públicas e, também, podem dar sua opinião e sugestões para melhorias dos serviços de saúde.