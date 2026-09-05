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Fiscalização

Conselho flagra atuação ilegal na área de educação física em Aquidauana

Caso foi identificado após denúncia em rede social; Cref11/MS determinou a interrupção imediata da oferta e prestação dos serviços

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 10:15

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Perfil divulgava e oferecia serviços relacionados à prática de atividades físicas em Aquidauana, Anastácio e região / Reprodução

O Cref11/MS (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região – Mato Grosso do Sul) identificou um caso de exercício ilegal da profissão em Aquidauana durante fiscalização realizada em ambiente on-line. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira (03), após uma denúncia encaminhada ao órgão por meio de rede social.

De acordo com o Cref11/MS, os fiscais analisaram um perfil que divulgava e oferecia serviços relacionados à prática de atividades físicas em Aquidauana, Anastácio e região. Durante a consulta, foi constatado que a pessoa fiscalizada não possuía registro profissional ativo.

Diante da irregularidade, o Cref11/MS determinou a interrupção imediata da oferta, divulgação e prestação dos serviços identificados. A fiscalização faz parte do trabalho de monitoramento realizado pelo conselho também no ambiente virtual.

Segundo o presidente do órgão em Mato Grosso do Sul, Joni Guimarães, a atuação dos fiscais ocorre tanto de forma presencial quanto pela internet, onde são acompanhados sites, páginas e serviços relacionados à área de educação física.

“As fiscalizações acontecem em um ambiente presencial e também em ambiente on-line, onde os fiscais estão atentos aos sites, às assessorias esportivas e identificam pessoas sem responsabilidade técnica nenhuma, sem compromisso nenhum, sem conhecimento nenhum, prescrevendo e orientando atividades e exercícios físicos pela internet”, afirmou.

Joni destacou, ainda, que o conselho tem ampliado esse tipo de fiscalização para identificar pessoas que atuam sem habilitação profissional.

“ Nós temos autuado diversas páginas, diversas pessoas por exercício ilegal da profissão. São os leigos, o famoso exercício ilegal da profissão”, acrescentou.

Denúncias

A população pode colaborar com o trabalho de fiscalização e denunciar possíveis situações de exercício ilegal da profissão ao Cref11/MS.

As denúncias podem ser encaminhadas por meio do site oficial do conselho, na área específica para esse tipo de ocorrência.

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