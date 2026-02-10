Acessibilidade

11 de Fevereiro de 2026 • 00:01

Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana inicia trabalhos de 2026

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sala de reuniões do órgão

Publicado em 10/02/2026 às 21:37

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Aquidauana realizou na segunda-feira, dia 9, sua 346ª Reunião Ordinária, marcando o início oficial dos trabalhos do órgão para o ano de 2026. O encontro, que acontece mensalmente, debateu uma pauta extensa, incluindo ações de saúde em execução, prestação de contas e a definição das prioridades para o próximo ano.

Durante a sessão, foram apresentados informes do Hospital Regional e o relatório final da Comissão de Averiguação de Denúncias. O parecer da comissão concluiu que as denúncias analisadas não possuíam fundamento, sendo aprovado pelo plenário do Conselho.

A gestão municipal apresentou um balanço de importantes ações desenvolvidas na área da saúde. Foram destacados os programas de combate ao tabagismo, os mutirões de atendimento à população e um treinamento especializado para a inserção de DIU (Dispositivo Intrauterino), realizado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As iniciativas visam ampliar o acesso aos serviços e fortalecer a atenção básica no município.

Na linha da transparência, a administração municipal informou que será definida em breve a data para a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025. Outro ponto central da reunião foi a discussão da Programação Anual de Saúde (PAS) para 2026, documento estratégico que estabelece as ações, metas e prioridades da política de saúde no município para o próximo ano.

Para encerrar a pauta, foi tratado o credenciamento do serviço de Ressonância Magnética com sedação, uma medida que visa melhorar o acesso da população a exames especializados, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento.

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sala de reuniões do órgão, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Os encontros são abertos ao público, e a participação popular é incentivada como forma de fortalecer o controle social e assegurar que as decisões reflitam as necessidades reais da comunidade.

Saúde

Rede agiliza diagnóstico a ajuda a prevenir infartos na população de MS

o serviço de Telediagnóstico em Eletrocardiograma registrou 965 alertas, sendo 878 clínicos e 43 técnicos, que demandaram resposta imediata das equipes de saúde

Educação

Bonito inicia Jornada Pedagógica 2026 com foco na educação com sentido

tema escolhido para 2026 reforça o compromisso da rede municipal com uma educação que valorize a diversidade

