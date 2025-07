Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza 340ª Reunião Ordinária

Juliano Dervalho / Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realizou na segunda-feira (14) a 340ª Reunião Ordinária, com a participação de conselheiros, delegados e representantes da sociedade civil. A reunião ocorreu na sede da Secretaria de Saúde e Saneamento do município.



Entre os assuntos tratados, estiveram as devolutivas da Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, realizada em junho em Campo Grande, além da análise da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025.



Foi também discutida a Conferência Municipal de Saúde, realizada em julho, e realizada a eleição dos novos conselheiros para o biênio 2025/2027.



A reunião contou com a presença de representantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, informou sobre o prêmio recebido no 38º Congresso do CONASEMS, referente ao projeto “Superando barreiras: a jornada de sucesso em grupo para portadores de hemiplegia em Aquidauana/MS”.



A enfermeira Daniele Ferreira apresentou o Projeto Saúde e Viver Bem, que busca qualificar o cuidado em saúde mental por meio de formações e implementação de práticas integrativas e complementares.



Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente do conselho, Heverton Bandeira Bastos. As reuniões do Conselho Municipal de Saúde são realizadas toda segunda-feira da segunda semana do mês e abertas à comunidade.

