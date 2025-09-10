Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 12:52

Buscar

Últimas notícias
X
Encontro

Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza 342ª reunião ordinária

Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos para o futuro da saúde pública local

Da redação

Publicado em 10/09/2025 às 11:21

Atualizado em 10/09/2025 às 12:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana, órgão colegiado responsável por formular e fiscalizar as políticas públicas de saúde no município, realizou na última segunda-feira, 8 de setembro, sua 342ª Reunião Ordinária.

Composto por representantes dos usuários do sistema de saúde, trabalhadores da área, governo e prestadores de serviços, o Conselho desempenha papel essencial no fortalecimento do controle social, garantindo que as decisões tomadas atendam às reais demandas da comunidade aquidauanense.

Debates e deliberações

Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos para o futuro da saúde pública local. Entre os destaques, esteve a análise das diretrizes, objetivos, metas e indicadores que irão compor o Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029.

Outro ponto de relevância foi a deliberação sobre o credenciamento de exames de ecocardiograma e ressonância magnética, medida que ampliará a oferta de serviços especializados à população, fortalecendo a rede de atenção e diagnóstico no município.

Participação popular

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sala de reuniões do órgão, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Os encontros são abertos ao público, o que reforça a importância da participação popular na construção das políticas públicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana

• Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

• Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Aquidauana inicia Mês da Árvore com mutirão de plantio na Lagoa Comprida

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferida na MS-450 em Aquidauana

Casa do Trabalhador

Aquidauana tem a oferta de 30 vagas de emprego hoje

Oito delas são para auxiliar de linha de produção

Melhorias

Aquidauana realiza troca de lâmpadas na Avenida Pantaneta

Publicidade

Investimento

Aquidauana conclui drenagem e pavimentação no Bairro Santa Terezinha

ÚLTIMAS

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Cultura

Aquidauana promove articulação em defesa das línguas indígenas

O encontro ocorreu na sede da Associação Kopenopouti Txané

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo