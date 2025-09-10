Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza 342ª reunião ordinária

Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos para o futuro da saúde pública local
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana, órgão colegiado responsável por formular e fiscalizar as políticas públicas de saúde no município, realizou na última segunda-feira, 8 de setembro, sua 342ª Reunião Ordinária.
Composto por representantes dos usuários do sistema de saúde, trabalhadores da área, governo e prestadores de serviços, o Conselho desempenha papel essencial no fortalecimento do controle social, garantindo que as decisões tomadas atendam às reais demandas da comunidade aquidauanense.
Debates e deliberações
Durante o encontro, foram discutidos temas estratégicos para o futuro da saúde pública local. Entre os destaques, esteve a análise das diretrizes, objetivos, metas e indicadores que irão compor o Plano Municipal de Saúde para o período de 2026 a 2029.
Outro ponto de relevância foi a deliberação sobre o credenciamento de exames de ecocardiograma e ressonância magnética, medida que ampliará a oferta de serviços especializados à população, fortalecendo a rede de atenção e diagnóstico no município.
Participação popular
As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sala de reuniões do órgão, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Os encontros são abertos ao público, o que reforça a importância da participação popular na construção das políticas públicas.
