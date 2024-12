Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza última reunião de 2024

Na tarde de segunda-feira (09), aconteceu a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana (CMSA), na sala de reuniões do CMSA, localizada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU).

O CMSA tem por finalidade atuar na formulação e no controle da execução da Política Municipal de Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, nas estratégias e na promoção do processo de controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores público e privado.

Prevista em calendário, a reunião acontece uma vez ao mês e é aberta ao público, como forma de controle social e participação da comunidade para acompanhar os serviços e atendimentos da rede pública de saúde.

Conduziu a reunião, Heverton Bastos - presidente do conselho, que é composto por representantes de entidades e instituições da sociedade civil organizada, movimentos representativos de usuários do SUS, de órgãos representativos de trabalhadores da área da saúde, representantes do governo municipal e das entidades prestadoras de serviços de saúde, incluindo, os hospitais do município.

Na última reunião do ano dentre as pautas o Conselho abordou: a visita técnica da Comissão de Controle Social ao CAMI (Centro de Atendimento Materno Infantil); Calendário de Reuniões CMS 2025; Propostas para alteração do Regimento Interno; Apreciação do Plano de Ação da Saúde do Trabalhador 2025; Apreciação da Atualização do Regimento Interno da CISTT (Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora).

A primeira reunião do ano de 2025 já está agendada e deve acontecer dia 10 de fevereiro, a 2ª segunda-feira do mês.

Sobre o CAMI

O Centro de Atendimento Materno e Infantil (CAMI), está dentro do Núcleo de Alta e Média Complexidade do município, no atendimento para saúde da mulher, gestante e criança de alto risco, recebe pacientes regulados via sistema de regulação estadual (SISREG) enquadrados nas especialidades de planejamento familiar, ginecologia, patologia cervical, obstetrícia e pediatria.

O setor de obstetrícia e pediatria, faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o PlanificaSUS, junto a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE), ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e ao Ministério da Saúde (MS), desta forma utilizamos a estratificação de risco constante na nota técnica, para o cuidado da pessoa que gesta e da criança.

A equipe é composta por uma equipe interdisciplinar com assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, enfermeiras, técnicos de enfermagem, assistente administrativo e médicos especialistas, visando na avaliação do paciente como um todo.

Aquidauana é município sede de microrregião de saúde em Mato Grosso do Sul, prestando atendimento de saúde aos pacientes dos municípios de: Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Nioaque, Bodoquena e Miranda.

O CAMI “Dr. Flávio Pereira” está localizado na Travessa Armando Pelegrino, 51 – Bairro Alto, em Aquidauana.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana