Conselho Municipal do Idoso visita prefeito em meio às comemorações do mês do idoso

Facebook/ Divulgação

Nessa segunda-feira,2, membros do Conselho Municipal do Idoso de Aquidauana realizaram uma visita ao prefeito Odilon Ribeiro.

Durante o encontro, o chefe do Executivo destacou o trabalho ativo desses membros, ressaltando sua dedicação na fiscalização e tratamento de denúncias envolvendo maus tratos, agressões e desrespeito aos idosos da comunidade.

O prefeito Ribeiro enfatizou a importância de respeitar a experiência e história dos idosos, afirmando que o respeito aos mais velhos é uma lição fundamental que se aprende em casa. Ele acrescentou que essa atitude não é apenas uma questão de educação, mas também de preservar o legado das gerações passadas e assegurar um futuro digno para todos, uma vez que envelhecer é uma realidade que alcança a todos.

O mês de outubro é dedicado à comemoração do Dia do Idoso e à realização de campanhas de conscientização para promover o respeito e garantir os direitos das pessoas idosas.

Em Aquidauana, o poder público está empenhado em apoiar e cuidar dos idosos da comunidade. Isso inclui atividades no Centro de Convivência do Idoso (CCI), oferecendo aulas gratuitas de hidroginástica e pilates para promover a saúde, e um compromisso de reformar e reinaugurar o Asilo São Francisco até o final do ano.

A visita dos membros do Conselho Municipal do Idoso ao prefeito é um reflexo do compromisso contínuo da comunidade de Aquidauana em valorizar e cuidar de seus idosos, especialmente durante este mês de celebração e conscientização.

"Temos um grande trabalho com os idosos no CCI, também oferecemos aulas gratuitas e hidroginástica e pilates pela saúde e, principalmente, apoiamos incondicionalmente o nosso Asilo São Francisco. Até o final do ano queremos inaugurá-lo, todo reformado e novinho", disse o gestor na rede social.