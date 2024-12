Conselho Tutelar de Aquidauana recebe veículo novo

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Na tarde de ontem (19), o pátio do Paço Municipal foi palco de um momento especial para o fortalecimento da proteção de crianças e adolescentes em Aquidauana. O prefeito Odilon Ribeiro, ao lado do juiz da 2ª Vara Cível de Aquidauana, Dr. Juliano Duailibi, realizou a entrega de um veículo 0 km ao Conselho Tutelar do município.



O novo Fiat Cronos 1.0, avaliado em cerca de R$ 93 mil, foi adquirido por meio de recursos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O automóvel também inclui uma cadeirinha obrigatória para o transporte seguro de crianças de 1 a 5 anos, atendendo às normas de segurança.



Durante a entrega, o prefeito Odilon Ribeiro destacou a importância do Conselho Tutelar e parabenizou a equipe pelo trabalho dedicado. “Ao longo dos oito anos de gestão, acompanhamos a evolução do Conselho e os excelentes resultados obtidos, especialmente na atuação humanizada e profissional na defesa das nossas crianças e adolescentes”, enfatizou.



A demanda por um novo veículo já havia sido apresentada pelo Conselho Tutelar, que enfrentava desafios com uma frota reduzida e veículos antigos. A solicitação foi encaminhada ao Governo Federal, resultando na destinação do carro por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.



O juiz Juliano Duailibi reforçou a relevância do trabalho do Conselho, que atua 24 horas por dia, atendendo não apenas a área urbana, mas também distritos, assentamentos, zona rural e aldeias. “O veículo chega em boa hora para facilitar o trabalho essencial que eles realizam diariamente”, afirmou.



A secretária de Assistência Social, Rose Bossay, também comemorou a conquista, destacando que o novo automóvel contribuirá para a qualidade dos serviços prestados. “O veículo soma muito, considerando que a equipe possui apenas dois carros, ambos já bastante usados”, explicou.



A cerimônia contou ainda com a presença da primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, do prefeito eleito Mauro do Atlântico, e dos secretários municipais Ernandes Peixoto de Miranda (Finanças), Marluce Luglio (Administração) e Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas).



O Conselho Tutelar de Aquidauana, composto por cinco conselheiros, três motoristas, um auxiliar de serviços gerais e um assistente administrativo, atende na Rua Pandiá Calógeras, 673, Centro, e pode ser contatado pelo telefone/WhatsApp (67) 9916-4331.



A aquisição do veículo reforça o compromisso do município com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, ampliando a capacidade de resposta e atendimento do Conselho Tutelar.