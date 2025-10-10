Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 12:00

Educação

Conselho Tutelar promove palestra para a Patrulha Mirim em Aquidauana

O encontro ocorreu na sede do projeto, no CPA 3, e foi conduzido pelo conselheiro tutelar Marcos Goes.

Guilherme Henrique

Publicado em 10/10/2025 às 10:20

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Tutelar de Aquidauana promoveu, nesta terça-feira (8), uma palestra educativa para crianças e adolescentes do projeto social Patrulha Mirim, com o tema “Direitos das Crianças e Adolescentes”. O encontro ocorreu na sede do projeto, no CPA 3, e foi conduzido pelo conselheiro tutelar Marcos Goes.

Durante a atividade, o conselheiro apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), explicando de forma acessível o conteúdo da legislação e o papel do Conselho Tutelar na proteção e defesa dos direitos. O momento também foi dedicado ao esclarecimento de dúvidas e ao diálogo com os participantes.

A coordenadora do projeto Patrulha Mirim, Márcia Tozanni, destacou a importância da parceria com o Conselho Tutelar e da ampliação do conhecimento das crianças e adolescentes sobre seus direitos e deveres.

O projeto Patrulha Mirim é mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão da Polícia Militar/CPA 3, e tem como foco a formação cidadã e o fortalecimento de valores éticos e de disciplina entre os jovens do município.

ÚLTIMAS

Economia

Pesquisa do Procon-MS revela variação de até 100% no preço dos brinquedos

A lista contempla 75 itens, incluindo bonecos, jogos e massas de modelar

Saúde

Mato Grosso do Sul vai receber novo lote de antídoto contra metanol

É a primeira remessa desse antídoto a chegar ao país

