ConselhoÂ de SaÃºde de Aquidauana realiza reuniÃ£o ordinÃ¡ria e discute pautas estratÃ©gicas

encontro reuniu conselheiros, gestores e convidados / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

O Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana (CMS), órgão colegiado responsável por formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de saúde no município, realizou na segunda-feira (9) a sua 347ª Reunião Ordinária. O encontro reuniu conselheiros, gestores e convidados para discutir pautas relevantes da área da saúde, reforçando o compromisso com o controle social e a transparência.

Durante a reunião, inicialmente foram apresentados os informes recebidos do Hospital Regional e do Hospital Ruralista, trazendo atualizações sobre atendimentos e demandas das unidades hospitalares. Os relatos permitiram aos conselheiros acompanhar de perto a realidade das instituições e contribuir com sugestões para a melhoria dos serviços.

Na sequência, os conselheiros conheceram detalhes sobre a 11ª Mostra "MS, Aqui tem SUS", iniciativa que valoriza e divulga experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios sul-mato-grossenses. O evento evidencia, na prática, como o Sistema Único de Saúde (SUS) contribui para a melhoria da saúde da população. Em breve será publicado o edital com todas as orientações para inscrição dos trabalhos, e os conselheiros poderão incentivar a participação das equipes locais.

A gestão municipal também apresentou informações sobre o Mutirão de Exames Laboratoriais para 1.000 Mulheres, ação que será realizada no próximo final de semana. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso aos exames e fortalecer o cuidado com a saúde feminina, reduzindo filas de espera e garantindo atendimento ágil.

Outro tema discutido foi a visita técnica realizada pelo Ministério da Saúde, apresentada pelo representante do setor de Controle de Vetores. Foram destacadas as orientações recebidas e o acompanhamento das ações desenvolvidas no município para prevenção e combate a arboviroses como dengue, zika e chikungunya.

Ainda durante a reunião, a gestão comunicou a realização da Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2025, que acontecerá nesta quarta-feira (11), na Câmara Municipal de Aquidauana. O momento é importante para garantir transparência e participação social, sendo aberto a toda a população interessada em acompanhar a aplicação dos recursos públicos na saúde.

Por fim, foram discutidos em pauta temática assuntos relacionados às documentações recebidas da Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (FUNSUS), que tratam de repasses e convênios para a área da saúde.

As reuniões do Conselho Municipal de Saúde acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, na sala de reuniões do órgão, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, e são abertas ao público. A participação popular é fundamental para fortalecer o controle social e assegurar que as decisões relacionadas à saúde pública atendam às reais necessidades da comunidade.

