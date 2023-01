Consumidores reclamam de fechamento dos supermercados aos domingos

Jaime diz que quando falta algo em casa, vai ao supermercado no domingo / O Pantaneiro

Acordos foram firmados durante negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2024. Ficou definido que os supermercados das duas cidades não devem funcionar aos domingos.

Os trabalhadores devem receber reajuste do piso salarial, que passa a ser de R$ 1.500,00. Quem ganha acima desse valor, o reajuste será de 9%, também retroativos.

Adriano Gandolfo disse ao site O Pantaneiro, que a decisão interfere na rotina de trabalho, já que as compras são feiras aos domingos para o estabelecimento da família.

“Costumamos fazer compras no domingo, temos restaurante. Saimos sábado à tarde e vamos descansar, deixamos para fazer compra no domingo. Eu acho que para a cidade não será legal o fechamento. É ruim para população, tem pessoal ao redor de sítios, chácaras. Eu acredito que tem que sentar, estudar e conversar, não pode ser assim de uma hora para a outra. A cidade tem que evoluir e não regredir. Estamos regredindo”, disse Adriano.

Já Areovaldo Pereira disse que não vê problema, já que a decisão oferece benefícios para os funcionários, que podem passar o domingo em família.

“Às vezes eu faço compra no domingo. Não afeta em nada para mim, sou aposentado, não trabalho, então eu busco outros dias para fazer”, disse.

Assim como Areovaldo, Jaime Batista afirma que vai muito pouco ao supermercado aos domingos e pode escolher um dia na semana para fazer compras.

“De vez em quando fazemos compra no domingo, quando falta algo, vamos comprar. Raramente escolhemos domingo para fazer compra. No ponto de vista, se a pessoa quer comprar algo o domingo, seria bom estar aberto. Tnto faz, abrindo ou não, não muda muita coisa. Eu posso escolher outro dia para fazer compra. Não faz diferença. Algumas pessoas não têm tempo de fazer compra durante a semana, tem pessoas que moram em fazenda, que tem mais tempo no domingo. São vários pontos de vista”, disse Jaime.

Comerciantes querem nova reunião

Os comerciantes da área de açougue, conveniências, mercearias, mercados, supermercados, se reuniram na associação comercial de Aquidauana.

A ideia é buscar alternativas para amenizar a perda de receitas do comércio com fechamento aos domingos.

Os comerciantes disseram ao site O Pantaneiro, que haverá outra reunião com Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista e Atacadista de Aquidauana e Região/MS.