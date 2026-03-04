Acessibilidade

05 de MarÃ§o de 2026 • 00:33

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Controle social

Contas da saÃºde de Aquidauana serÃ£o apresentadas em audiÃªncia pÃºblica

Encontro serÃ¡ no dia 11 de marÃ§o, Ã s 7h30, na CÃ¢mara Municipal; populaÃ§Ã£o estÃ¡ convidada a participar

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 04/03/2026 Ã s 20:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A prestaÃ§Ã£o de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o perÃ­odo de setembro a dezembro do ano passado / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana convidam a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações e Serviços Públicos da Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2025. O evento será realizado no dia 11 de março, quarta-feira, às 7h30, na Câmara Municipal de Aquidauana.

A audiência pública é um importante instrumento de transparência e controle social, previsto em lei, que permite à população conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, bem como os resultados das ações e serviços desenvolvidos no período. Durante a apresentação, serão detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento, as metas alcançadas e os desafios a serem enfrentados.

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade, garantindo que as políticas de saúde estejam alinhadas às necessidades reais da população. O Conselho Municipal de Saúde, como órgão de representação da sociedade, reforça o convite para que usuários, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e gestores compareçam e exerçam seu papel cidadão.

A prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o período de setembro a dezembro do ano passado, incluindo dados financeiros, assistenciais e operacionais da rede municipal de saúde. A Câmara Municipal de Aquidauana, localizada no centro da cidade, será o espaço para esse momento de diálogo e transparência.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Oportunidade

Campus Aquidauana abre vagas para o programa PartiuIF 2026

PolÃ­cia

ReuniÃ£o define Ãºltimos ajustes para implantaÃ§Ã£o da Sala LilÃ¡s em Aquidauana

EducaÃ§Ã£o

Aquidauana realiza entrega de kits e uniformes em escolas municipais

Atleta de Aquidauana conquista 3º lugar no Brasileiro de Maratona em Curitiba

Aquidauana recebe abertura da Pesca Feminina 2026 com luau Ã s margens do rio

TerÃ§a-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e pancadas de chuva Ã  tarde em Aquidauana

Oportunidade

Casa do Trabalhador oferece 17 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

Publicidade

Esporte

Atleta de Aquidauana conquista 3º lugar no Brasileiro de Maratona em Curitiba

ÃšLTIMAS

TrÃ¢nsito

Detranzinho abre cadastro reserva para escolas

O programa foca no ensino de conteÃºdos e na promoÃ§Ã£o de atividades relacionadas ao trÃ¢nsito

Homenagem

Bonito promove programaÃ§Ã£o especial em alusÃ£o ao Dia Internacional da Mulher nesta sexta

Evento "Vozes que Transformam: Mulheres em AÃ§Ã£o" na PraÃ§a da Marambaia oferece atividades gratuitas

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo