Contas da saÃºde de Aquidauana serÃ£o apresentadas em audiÃªncia pÃºblica

Encontro serÃ¡ no dia 11 de marÃ§o, Ã s 7h30, na CÃ¢mara Municipal; populaÃ§Ã£o estÃ¡ convidada a participar
A prestaÃ§Ã£o de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o perÃodo de setembro a dezembro do ano passado / O Pantaneiro/Arquivo
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana convidam a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações e Serviços Públicos da Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2025. O evento será realizado no dia 11 de março, quarta-feira, às 7h30, na Câmara Municipal de Aquidauana.
A audiência pública é um importante instrumento de transparência e controle social, previsto em lei, que permite à população conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, bem como os resultados das ações e serviços desenvolvidos no período. Durante a apresentação, serão detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento, as metas alcançadas e os desafios a serem enfrentados.
A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade, garantindo que as políticas de saúde estejam alinhadas às necessidades reais da população. O Conselho Municipal de Saúde, como órgão de representação da sociedade, reforça o convite para que usuários, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e gestores compareçam e exerçam seu papel cidadão.
A prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o período de setembro a dezembro do ano passado, incluindo dados financeiros, assistenciais e operacionais da rede municipal de saúde. A Câmara Municipal de Aquidauana, localizada no centro da cidade, será o espaço para esse momento de diálogo e transparência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
EducaÃ§Ã£o
Atleta de Aquidauana conquista 3º lugar no Brasileiro de Maratona em Curitiba
Aquidauana recebe abertura da Pesca Feminina 2026 com luau Ã s margens do rio
TerÃ§a-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e pancadas de chuva Ã tarde em Aquidauana
TrÃ¢nsito
O programa foca no ensino de conteÃºdos e na promoÃ§Ã£o de atividades relacionadas ao trÃ¢nsito
Homenagem
Evento "Vozes que Transformam: Mulheres em AÃ§Ã£o" na PraÃ§a da Marambaia oferece atividades gratuitas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS