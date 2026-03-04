Contas da saÃºde de Aquidauana serÃ£o apresentadas em audiÃªncia pÃºblica

A prestaÃ§Ã£o de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o perÃ­odo de setembro a dezembro do ano passado / O Pantaneiro/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e o Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana convidam a população para participar da Audiência Pública de Prestação de Contas das Ações e Serviços Públicos da Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2025. O evento será realizado no dia 11 de março, quarta-feira, às 7h30, na Câmara Municipal de Aquidauana.

A audiência pública é um importante instrumento de transparência e controle social, previsto em lei, que permite à população conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos destinados à saúde, bem como os resultados das ações e serviços desenvolvidos no período. Durante a apresentação, serão detalhados os investimentos realizados, os indicadores de atendimento, as metas alcançadas e os desafios a serem enfrentados.

A participação da comunidade é fundamental para fortalecer o diálogo entre o poder público e a sociedade, garantindo que as políticas de saúde estejam alinhadas às necessidades reais da população. O Conselho Municipal de Saúde, como órgão de representação da sociedade, reforça o convite para que usuários, trabalhadores da saúde, prestadores de serviços e gestores compareçam e exerçam seu papel cidadão.

A prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2025 abrange o período de setembro a dezembro do ano passado, incluindo dados financeiros, assistenciais e operacionais da rede municipal de saúde. A Câmara Municipal de Aquidauana, localizada no centro da cidade, será o espaço para esse momento de diálogo e transparência.

