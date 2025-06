Assinado contrato para construção de casas em aldeias de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

Na manhã de segunda-feira (2), em Campo Grande, foi assinado o contrato para a construção de 34 unidades habitacionais nas aldeias indígenas Limão Verde e Buritizinho, localizadas no município de Aquidauana. A cerimônia contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos caciques Ademilson de Souza (Limão Verde) e Jaime Rafael (Buritizinho), além do governador Eduardo Riedel.



Serão construídas 20 casas na Aldeia Limão Verde e 14 na Aldeia Buritizinho, por meio do programa Oga Porã – Minha Casa, Minha Vida Rural. A iniciativa resulta de uma parceria entre os governos federal, estadual e municipal, com o objetivo de garantir moradias para famílias indígenas, respeitando as tradições e modos de vida dessas comunidades.



Participaram também do evento os deputados federais Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende, a presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopes, além de outras autoridades.



Durante o evento, o prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância do projeto para as comunidades indígenas de Aquidauana, afirmando que essas casas representam dignidade, segurança e qualidade de vida para dezenas de famílias, e agradeceu aos governos estadual e federal pelo apoio.



As obras devem ter início em breve, após o cumprimento dos trâmites legais e técnicos, com acompanhamento das lideranças locais e dos órgãos responsáveis pela execução.



Em abril deste ano, a Prefeitura de Aquidauana e o Governo do Estado assinaram a contratação para a construção de 60 casas nas aldeias da região de Taunay-Ipegue. Com a assinatura do novo contrato, totalizam-se 94 novas unidades habitacionais destinadas às famílias indígenas do município.



O prefeito Mauro do Atlântico afirmou que a gestão continuará buscando mais moradias para atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

