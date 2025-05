Contribuintes de Aquidauana devem pagar 2ª parcela do IPTU 2025 até 12 de maio

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa que a segunda parcela do IPTU 2025 vence no próximo dia 12 de maio. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento em até cinco vezes ainda podem aproveitar 10% de desconto.



Para acessar o carnê, os moradores podem retirá-lo diretamente na unidade de Tributação da Prefeitura ou realizar a impressão pelo site oficial: www.aquidauana.ms.gov.br.



Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de Receitas – Tributação, localizado na Rua Luiz da Costa Gomes, 564, Vila Cidade Nova. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os telefones para contato são (67) 3240-1400 e (67) 99176-6083.

