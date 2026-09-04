Controle de Vetores recolhe 14 toneladas de pneus inservíveis em Aquidauana

Cerca de 14 toneladas de pneus inservíveis foram retiradas do Ecoponto de Aquidauana / Divulgação/Agecom

Cerca de 14 toneladas de pneus inservíveis foram retiradas do Ecoponto de Aquidauana na manhã desta sexta-feira (04). O recolhimento foi realizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Sesau (Secretaria de Saúde e Saneamento), via Coordenadoria de Controle de Vetores.

Além de ocuparem espaço e representarem um problema ambiental quando descartados de forma inadequada, os pneus podem acumular água e se transformar em criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

O Ecoponto municipal é destinado ao descarte adequado desse tipo de material e é utilizado, principalmente, por borracheiros e comerciantes de materiais rodantes.

Após a retirada, os pneus são encaminhados para outro estado, onde passam por processos de reciclagem e reaproveitamento. A borracha triturada pode ser utilizada na fabricação de asfalto, pisos e outros materiais, reduzindo impactos ambientais e dando uma nova finalidade ao produto.

Apesar da existência do ponto de descarte, a equipe do Controle de Vetores ressaltou que ainda recebe denúncias sobre pneus abandonados em diferentes locais da cidade. Nesses casos, é necessário realizar o recolhimento para eliminar possíveis pontos de proliferação do mosquito.

A preocupação aumenta especialmente durante os períodos chuvosos, quando recipientes e objetos capazes de acumular água podem favorecer a reprodução do Aedes aegypti e contribuir para a circulação das arboviroses.

A Prefeitura de Aquidauana reforçou a orientação para que moradores e comerciantes utilizem o Ecoponto para o descarte de pneus e comuniquem situações que possam representar risco à saúde pública e ao meio ambiente.