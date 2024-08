Convenção do PSD de Aquidauana define candidatos e aliança com PSDB

Ronald Régis/ O Pantaneiro

O PSD de Aquidauana realizou sua convenção partidária no último sábado (3), onde foram definidos os candidatos a vereador e vereadora para as eleições municipais de 2024. Além da escolha dos candidatos, o evento marcou o início de uma aliança estratégica com o PSDB para apoiar a candidatura do pré-candidato a prefeito Mauro do Atlântico.



Durante a convenção, também foi realizado o sorteio dos números que serão utilizados pelos candidatos a vereador na urna eleitoral. O evento foi uma oportunidade para fortalecer a chapa do PSD e consolidar a parceria com o PSDB.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o presidente do PSD, Clezio Fialho, destacou a importância da aliança com o PSDB e o apoio do senador Nelsinho Trad.



"Conseguimos formar uma chapa forte e competitiva, com candidatos comprometidos tanto na parte masculina quanto feminina. Estamos confiantes na nossa vitória e no sucesso da nossa campanha", afirmou Clezio.

Pré-candidato a Prefeito Mauro do Atlântico — Jornal O Pantaneiro

O presidente ressaltou que a decisão de apoiar Mauro do Atlântico para a prefeitura foi tomada após intensas discussões com lideranças estaduais e locais, além de também mencionar a expectativa de que o partido consiga eleger três vereadores para a Câmara Municipal de Aquidauana, evidenciando o trabalho de articulação realizado pela equipe.

Odilon Ribeiro, prefeito de Aquidauana e presidente do PSDB Municipal, também participou da convenção e comentou sobre a importância da parceria com o PSD.



"A união com o PSD é fundamental para o desenvolvimento contínuo de Aquidauana. Com Mauro do Atlântico como pré-candidato a prefeito, tenho certeza de que a cidade avançará ainda mais", disse o prefeito.



Odilon ainda destacou que Mauro será oficialmente aclamado como candidato a prefeito pelo PSDB em uma convenção futura, sublinhando a relevância das alianças políticas para o sucesso da administração municipal.

Convenção decidiu apoiar o PSDB nas eleições majoritárias - Jornal O Pantaneiro

Mauro do Atlântico, por sua vez, expressou otimismo com o apoio recebido.



"A aliança com o PSD, liderado pelo senador Nelsinho Trad, fortalece ainda mais nossa candidatura. Estou preparado para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo prefeito Odilon e fazer a nossa administração avançar", declarou o pré-candidato, evidenciando a confiança na equipe formada para a campanha.

A convenção do PSD não apenas definiu os rumos para as eleições municipais, mas também evidenciou a força das alianças políticas em Aquidauana, preparando o terreno para uma competição acirrada nas próximas eleições.