PSDB oficializa Mauro do Atlântico como candidato a prefeito de Aquidauana

Mauro em seu discurso / Ronald Regis / O Pantaneiro

A convenção do PSDB em Aquidauana oficializou a candidatura de Mauro do Atlântico à prefeitura do município. O evento, realizado na noite de ontem (5), no Clube Arpa, contou com a presença de centenas de apoiadores e diversas autoridades políticas.



Entre os destaques do evento, estiveram o ex-governador e presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja; o senador Nelsinho Trad; os deputados federais Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; e os deputados estaduais Paulo Correa, Mara Caseiro, Pedro Caravina e Pedro Pedrossian Neto. O governador Eduardo Riedel foi representado pela primeira-dama Monica Riedel.



Durante a convenção, todos os líderes presentes manifestaram apoio à candidatura de Mauro do Atlântico, que terá Murilo Silva como seu companheiro de chapa na disputa pela vice-prefeitura, indicado pelo MDB.



Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, Mauro do Atlântico expressou seu entusiasmo e gratidão.



"É um dia de grande importância para minha vida e para minha candidatura. Sinto um profundo agradecimento ao prefeito Odilon Ribeiro e a todos que apoiaram minha candidatura. Estou confiante na nossa equipe e nas parcerias políticas para representar bem Aquidauana," afirmou Mauro.



O prefeito Odilon Ribeiro, atual presidente do PSDB municipal, também comentou sobre o evento.



"Foi uma convenção maravilhosa, com a presença de todas as nossas lideranças e apoiadores. Estou muito feliz com a escolha de Mauro e Murilo como nossos candidatos. A trajetória para escolher Mauro foi marcada por muitos diálogos e debates, e acredito que ele é a pessoa certa para suceder meu trabalho, trazendo continuidade ao desenvolvimento de Aquidauana," disse Ribeiro.

Veja mais fotos: