05 de MarÃ§o de 2026 • 08:57

Convite: Vem aÃ­ a reinauguraÃ§Ã£o do Chiquinho AgroPet

Linda loja do Chiquinho AgroPet da rua EstevÃ£o Alves CorrÃªa reabre suas portas nesta sexta-feira (06) com sorteio de muitos brindes e toda a populaÃ§Ã£o estÃ¡ convidada a participar!

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 05:42

Atualizado em 05/03/2026 Ã s 06:06

O Pantaneiro / JoÃ£o Eric

A cidade de Aquidauana vive a expectativa de um momento especial nesta sexta-feira, dia 06: a reinauguração do Chiquinho AgroPet, referência em produtos e atendimento de qualidade para o homem do campo e para os tutores de animais da região.

Após passar por uma grande reforma, a Loja 01, localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 803, bairro Alto, ganha um novo visual e uma estrutura ainda mais moderna e acolhedora. O prédio imponente chama a atenção de quem passa pela via, destacando-se pela bela arquitetura e pelo espaço ampliado, pensado para oferecer mais conforto, organização e variedade aos clientes.

A reinauguração promete movimentar a cidade, reunindo clientes, parceiros e amigos que acompanham a trajetória da empresa ao longo dos anos e ainda com sorteio de muitos brindes durante todo o dia. A expectativa é de um evento marcado pela celebração, pelo fortalecimento das parcerias e pela apresentação das novidades preparadas especialmente para este novo momento.

Reconhecido pela qualidade em nutrição animal, rações, suplementos e produtos voltados tanto para animais de grande porte quanto para pets, o Chiquinho AgroPet consolida sua presença no comércio regional com três unidades:

Loja 01 (reinauguração): Rua Estevão Alves Corrêa, 803 – Bairro Alto – Aquidauana

Loja 02: Rua Oscar Trindade de Barros, 1307 – Bairro Santa Terezinha – Aquidauana

Loja 03: Av. Integração, 682 – Centro – Anastácio

A expansão e a modernização reforçam o compromisso da empresa com o desenvolvimento da região, atendendo produtores rurais, criadores e famílias que buscam qualidade e confiança.

Inauguração do Chiquinho Working - Centro Comercial

Além da reinauguração da loja, o público também poderá conhecer uma grande novidade: o Chiquinho Working - Centro Comercial, um espaço moderno e sofisticado de salas para locação, ideal para profissionais liberais, empreendedores e empresas que buscam estrutura completa e ambiente diferenciado para trabalhar.

O espaço conta com 11 salas de 14 m² a 21 m², projetadas para oferecer conforto, funcionalidade e um ambiente profissional à altura das necessidades do mercado atual.

Além de uma ótima localização, entre os diferenciais oferecidos estão: Recepcionista, Internet, Água e IPTU incluso no valor do aluguel.

Com ambiente elegante, funcional e bem localizado, o Chiquinho Working chega como uma excelente opção para quem deseja atuar em um endereço estratégico, com economia e profissionalismo.

A sexta-feira, dia 06, será marcada não apenas pela reinauguração de uma loja tradicional, mas também pelo lançamento de um novo conceito de espaço empresarial em Aquidauana, fortalecendo ainda mais o comércio e o empreendedorismo local.

Toda a população está convidada a prestigiar esse momento especial e conhecer de perto as novidades preparadas.

