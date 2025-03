Copa Aquidauana de Esportes de Quadra comeÃ§a na segunda-feira

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A cidade de Aquidauana se prepara para receber a primeira edição da Copa Aquidauana de Esportes de Quadra, que terá início na próxima segunda-feira (17), no ginásio poliesportivo José Campelo. A competição contará com a participação de mais de 50 equipes disputando nas modalidades de futsal, handebol, voleibol e basquete, tanto no masculino quanto no feminino.



O torneio reunirá times de diversos municípios da região, incluindo Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque.



A premiação será composta por troféus e medalhas, além de um suporte financeiro, que será distribuído a partir da arrecadação das taxas de inscrição. Os primeiros colocados receberão 60% do valor arrecadado, enquanto os segundos colocados ficarão com 40%.



A rodada de abertura contará com três jogos na modalidade futsal masculino. Às 19h, D.09 enfrenta Jaguar Futsal; às 20h, Amigos Soares joga contra RB Futsal; e, encerrando a noite, Aliançados enfrenta o Grêmio União.



A competição é realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (FEMA), e promete movimentar o cenário esportivo da região.

