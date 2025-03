Copa Aquidauana de Esportes de Quadra movimenta a cidade

Desde a sua abertura no dia 17, a Copa Aquidauana de Esportes de Quadra tem movimentado as noites no ginásio poliesportivo e atraído a atenção dos amantes do esporte em Aquidauana.

Os jogos estão sendo realizados no ginásio poliesportivo José Campelo, sempre com início às 19 horas, com partidas conforme a tabela da competição.

O nível técnico dos jogos tem agradado ao público, que lota o ginásio no período noturno. Afinal, estão inscritas mais de 50 equipes nas modalidades de: futsal, handebol, voleibol e basquete masculino e feminino. São times das cidades de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Nioaque.

A premiação será em troféus e medalhas e, também, terá um suporte financeiro que será revertido do pagamento da taxa de inscrição das equipes. Sendo 60% do valor arrecadado para os primeiros colocados e 40% para os segundos colocados.

A realização do Campeonato é da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Esportes (FEMA).

CONFIRA OS JOGOS:

Para a noite desta quarta-feira (26), serão os seguintes jogos: 19h - futsal masculino - WFC x Pit Stop; 20h - futsal masculino - Jaguar Futsal x Esporte Benfica e às 21h - vôlei feminino - AMV x Alfa Vôlei.

Jogos de quinta-feira (27): 19h - basquete masculino - CRA Aquidabaskete x Aquidauana 50+; 20h - voleibol masculino - Elite Vôlei x Dois Irmãos A; às 21h - voleibol masculino - Dois Irmãos B x AMV.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana